Путин запустил четыре баллистические ракеты на учениях по управлению стратегическими ядерными силами страны

Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами страны, сообщает «Интерфакс».

«В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ, – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет».

«С государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» по полигону Кура», – отметили в военном ведомстве.

Стоит отметить, что пуски также выполнили подводные лодки и самолеты дальней авиации.

«Атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота осуществлен залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону "Чижа" (Архангельская область). Из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота осуществлен пуск баллистической ракеты по полигону «Кура», – сказали в Минобороны РФ.

Путин также отметил, что в этом году всего было проведено 2,5 тысячи учений, в том числе масштабное стратегическое учение «Запад-2017» , в ходе которого отрабатывались «вопросы штабного планирования и взаимодействия боевых подразделений при отражении террористической атаки».