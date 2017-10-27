Некоторые российские компании будут обязаны приобретать страховку от киберугроз

Для российских компаний, относящихся к стратегическим отраслям, могут ввести обязательное страхование от киберугроз, сообщает «Коммерсант».

Таким образом, обязательная страховка может быть введена для банковской сферы, аэропортов и вокзалов, а также для стратегических отраслей промышленности — металлургии, машиностроения, судостроения и авиапромышелнности.

При этом отмечается, что в налоговый кодекс могут быть внесении некоторые поправки, так как расходы на страхование от киберугроз должны будут снижать налоговую базу.