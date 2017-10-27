​У пациентов Лангепасской больницы появилась возможность получить электронный больничный

Для того чтобы получить электронный больничный лист пациенту необходим обратиться за помощью к врачу, который формирует через специальную базу ФСС электронный больничный лист (ЭЛН). После чего предприятие вносит данные в свою часть бланка через личный кабинет, и документ заверяется уполномоченными лицами усиленной электронной цифровой подписью.

Пациент может отслеживать информацию о выплатах и пособиях в личном кабинете на сайте: cabinets.fss.ru или gosuslugi.ru.