​С 5 по 11 ноября в в Ханты-Мансийске пройдет международный турнир по следж-хоккею среди клубных команд «Кубок Югры»

С 5 по 11 ноября в Ледовом дворце спорта встретятся команды из Китая, Словакии и России. Главный трофей турнира — традиционный для хоккейных состязаний переходящий кубок, который увозит с собой команда-победитель до следующего турнира.

Торжественное открытие соревнований состоится 6 ноября в 18:30 в Ледовом дворце спорта после первой игры турнира. По окончании церемонии в 19:00 пройдет вторая игра. Финальные матчи за бронзу и золото состоятся 10 ноября. Торжественное закрытие и награждение победителей и призеров турнира также пройдет 10 ноября.

Отметим, что место проведения турнира — Ледовый дворец спорта — оборудован всем необходимым для обеспечения перемещения и занятий спортом людей с повреждением опорно-двигательного аппарата.

Напомним, что в прошлом году в соревнованиях одержала победу ханты-мансийская команда «Югра».