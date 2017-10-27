​2 ноября в Нижневартовске состоится слет волонтеров Югры

Мероприятие будет проходить в течении двух дней со 2 по 4 ноября 2017 года. Отмечается, что в слете примут участие более 200 представителей волонтерских объединений муниципальных образований автономного округа в возрасте от 16 до 30 лет по направлениям:

«Волонтеры Победы»;

«Инклюзивное волонтерство»;

«Событийное волонтерство»;

«Медицинское волонтерство»;

«Волонтеры спасатели (Кибер-патруль, поиск пропавших людей)».

Главная задача слета это развитие волонтерского движения на территории Югры

В рамках слета состоятся образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей слета, выставки-презентации участников, конкурс «Лучшее волонтерское объединение», день единых действий, практическая деятельность – массовые акций, культурные, спортивные и творческие мероприятия, а также флешмоб, посвященный году экологии в Российской Федерации.