​2 ноября в Нижневартовске состоится слет волонтеров Югры

Мероприятие будет проходить в течении двух дней со 2 по 4 ноября 2017 года. Отмечается, что в слете примут участие более 200 представителей волонтерских объединений муниципальных образований автономного округа в возрасте от 16 до 30 лет по направлениям:
- «Волонтеры Победы»;
- «Инклюзивное волонтерство»;
- «Событийное волонтерство»;
- «Медицинское волонтерство»;
- «Волонтеры спасатели (Кибер-патруль, поиск пропавших людей)».
Главная задача слета это развитие волонтерского движения на территории Югры
В рамках слета состоятся образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей слета, выставки-презентации участников, конкурс «Лучшее волонтерское объединение», день единых действий, практическая деятельность – массовые акций, культурные, спортивные и творческие мероприятия, а также флешмоб, посвященный году экологии в Российской Федерации.
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