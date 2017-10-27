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​В Ханты-Мансийске открылся первый зал для людей с ограниченными возможностями

Сегодня в Ханты-Мансийскесостоялось официальное открытие кинозала «Cinema Magic » АУ «Югорский кинопрокат» », благодаря новому оборудованию слабовидящие и слепые зрители смогут посмотреть кино при помощи тифлокомментирования. Кроме того, в кинозале применена система нулевой доступности, которая адаптировала территорию киноцентра для всех маломобильных групп населения.

«Посетив киноцентр, мы увидели, что этот объект доступен для различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья, – поделился своим впечатлениями Станислав Кононенко, председатель Совета регионального общественного движения инвалидов-колясочников Югры «Преобразование». – Здесь есть пандусы, поэтому инвалиды-колясочники могут спокойно посетить данное учреждение. Кинозал также дает возможность смотреть фильмы людям с нарушением зрения и слуха. Эта категория была ограничена, теперь они могут посещать киносеансы».


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Сегодня в 13:00, просмотров: 125, комментариев: 0


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