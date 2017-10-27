Авиакомпания UTair выступила партнером Национальной ресторанной премии WHERETOEAT 2017 и вручила подарки 5 призерам в номинациях
- «Шеф-повар года»;
- «Сомелье года»;
- «Приз Ассоциации консьержей Les Clefs d’Or»;
- «Выбор СМИ»;
- «Ресторанный обозреватель года» г. Москвы.
Сейчас компания занимается разработкой гастрономическое меню для бизнес-класса, которое будет представлено в 2018 году.
Напомним, что в прошлом году UTair намеренно отказался от бесплатных снеков на борту, чтобы предложить в дополнение к перелету настоящее ресторанное меню.
Справка: Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) учреждена в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. WHERETOEAT — это ежегодный рейтинг лучших ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга.
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