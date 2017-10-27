Навальный отказался комментировать выдвижение Собчак в президенты , так как этого от него «ждут в Кремле»

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что не будет подробно комментировать действия телеведущей Ксении Собчак по ее выдвижению на выборы президента России, так как этого от него «ждут в Кремле», сообщает «РБК» со ссылкой на YouTube-канал «Навальный Live».

Главный комментарий Навального заключается в том, что по российскому законодательству «она имеет полное право выдвигать свою кандидатуру [на выборы]», так как достигла нужного возраста «и не находится в местах лишения свободы». Он особо подчеркнул, что «очень сильно хотел бы» ограничить все свои комментарии «этой конструкцией».

«Если мы будем бесконечно это обсуждать, мы и будем дураками, мы будем делать то, что от нас хотят», — заявил оппозиционер.

«От меня хотят, чтобы я это бесконечно обсуждал, чтобы я спорил, были бы какие-то воззвания, ответные воззвания, какая-то критика, другая критика, вызов на дебаты, конечно. Этого очень ждут от меня люди в Кремле, и я постараюсь сделать так, чтобы не доставить им никакого удовольствия», — пояснил Навальный.