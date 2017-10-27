​ Ханты-Мансийский НПФ принял участие в федеральном проекте «Правовой марафон для пенсионеров»

Мероприятие в рамках этого проекта прошло в Мегионе.

В Многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг перед представителями старшего поколения выступили специалисты администрации города, Управления Пенсионного фонда РФ, Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда, а также Центра социальных выплат Югры и Мегионского центра занятости.

Главный специалист обособленного подразделения Нижневартовского филиала Ханты-Мансийского НПФ в городе Мегионе Ирина Середенко провела консультацию о порядке получения "губернаторской надбавки к пенсии". В частности, специалист фонда рассказала о том, что рассчитывать на назначение такой надбавки могут:

Граждане, проработавшие 15 и более лет в бюджетной сфере Югры; Члены Союза писателей России и Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России; Члены Союза художников России и Ханты-Мансийской окружной организации Союза художников России; Обладатели орденов, являющихся государственными наградами Российской Федерации (при условии, что эти награды были получены в период работы на территории Ханты-Мансийского автономного округа).

"Если гражданин относится к нескольким категориям из перечисленных выше, он должен выбрать одну, в соответствии с которой ему будет назначена "губернаторская пенсия". Данная надбавка сохраняется за пенсионером пожизненно, независимо от того, в каком регионе он будет жить," - пояснила Ирина Середенко.

В завершении встречи она ответила на вопросы участников марафона и провела личные консультации с теми, кому это было необходимо.

В настоящий момент Ханты-Мансийский НПФ выплачивает "губернаторскую надбавку к пенсии" почти 150 тыс. граждан.