​В Ханты-Мансийске проходит научно-практическая конференция для лаборантов Югры, которая позволит изучить новые методики исследований

В Ханты-Мансийске проходит научно-практическая конференция по вопросам лабораторной диагностики «Состояние и перспективы развития лабораторной службы Югры. Высокотехнологичные методы исследования и их клиническая значимость».

Конференция способствует решению кадровых, методических, организационных и образовательных проблем в сфере здравоохранения. Анатолий Кочетов, эксперт из Москвы, профессор РУДН, главный специалист Минздрава РФ по клинической лабораторной диагностике отметил, что конференция будет посвящена обсуждению методов исследования, которые требуют особой подготовки специалиста для их выполнения и способности.