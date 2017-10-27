Электромобили могут лишить нефтяную отрасль $2 трлн потенциальных ежегодных доходов

Аналитики Goldman Sachs провели анализ, как производства электромобилей повлияет на доходы нефтяных компаний в долгосрочной перспективе — до 2030 года, сообщает «РБК».

Всего рассмотрено три варианта:

Базовый; «гиперсценарий»; «два градуса по Цельсию», который учитывает потепление климата на два градуса к 2100 году.

Во всех трех сценариях развитие производства электрокаров серьезно влияет на спрос на нефть, указывают аналитики. Таким образом, к 2030 году спрос на нефть снизится на 2 млн, 3 млн или 4 млн барр. в сутки соответственно каждому сценарию.

Потенциальные ежегодные доходы нефтяного бизнеса и государства могут сократиться на $1,9 трлн. Из них $896 млрд придется на бизнес по добыче (доходы до уплаты налогов). Больше всего пострадает перерабатывающий бизнес.

Также развитие электрокаров ударит и по бюджетам государств: к 2030 году они могут не досчитаться $850 млрд налогов.

При этом отмечается, что при каждом сценарии есть оговорки и риски неисполнения. Так как полный переход на электрокары потребует вложений в инфраструктуру $6 трлн и не ясно, кто возьмет на себя эти инвестиции. Вторым важным фактором является цена на батареи.

Президент Владимир Путин заявил, что газомоторное топливо гораздо более экологично, нежели электромобили, и в будущем на мировом рынке в основном будет сохраняться текущий энергобаланс. «Сегодня в мире первичным источником номер один является даже не нефть, а уголь. Конечно, надо двигаться к тому, чтобы возобновляемые источники энергии выходили на первое место в системе генерации, но это будет не раньше, чем на рубеже после 30 лет, и пока мы не знаем, как это будет», — заявил президент.