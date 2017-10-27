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​Наш турнир - вот настоящая "Жемчужина Югры! // ФОТО

Фото автора
Фото автора

Торжеством гуманитарных ценностей, гражданского мира и согласия, призваны стать традиционные соревнования по борьбе, к старту которых готовится наш регион. На международный турнир, который стартует завтра, 28 октября, в нефтеюганском спорткомплексе "Жемчужина Югры", приглашены спортсмены из более чем 15 стран. Инициатор и организатор этих уже легендарных соревнований, депутат Думы Югры и вице-президент Федерации спортивной борьбы России Владимир Семенов убежден, что Международный турнир по вольной борьбе, который пройдет этой осенью в 14-й раз, и есть настоящая жемчужина югорского спорта.

Организаторы готовы к заезду участников, сейчас идет интенсивная подготовка зала и проверка инфраструктуры спорткомплекса. Депутат Думы Югры, вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Владимир Семенов высоко оценил проведённую организаторами работу и особо отметил тот факт, что теперь югорский турнир - полноправный участник влиятельной международной федерации "Объединенный мир борьбы" ("United World Wrestling"):

«С президентом "UWW" господином Лаловичем решен вопрос о включении турнира в международный календарь соревнований. Предполагается прибытие спортсменов из 16-ти стран. Поэтому на организаторов ложится огромная ответственность. В то же время хотел бы отметить, что устроителями накоплен уникальный опыт в проведении международных соревнований. Об этом свидетельствует широчайшая география борцов - от Евразии до Северной Америки и Африки. Уверен, нам удастся в очередной раз подтвердить статус Югры как территории спорта высоких достижений

- Новый статус открывает дополнительные возможности для привлечения именитых спортсменов, - отмечает глава комиссии «Спорт для всех» "UWW" Георгий Брюсов. - Тем более организационно турнир ему уже давно соответствует. Высокий уровень борцов, широкая география стран, мастер-классы олимпийских чемпионов для местной детворы – вот традиционные особенности турнира на призы Владимира Семенова.То что XIVмеждународный турнир по вольной борьбе на призы вице-президента ФСБР Владимира Семенова официально получил мировой статус, безусловно, долгожданное событие.


Благодаря подобным спортивным событиям, российский спорт и российская борьба прочно утвердились на мировом олимпийском пьедестале. Вот что говорит об этом приглашенный на югорский турнир президент того самого "Объединенного мира борьбы" ("UWW"), господин Ненад Лалович:

Россия исторически борцовская страна, ключевая для нашей федерации. Я встречался с президентом Владимиром Путиным, и это была действительно очень плодотворная встреча. Мистер Президент придает большую важность спортивной борьбе, да и всему спорту в целом. С таким подходом работать очень конструктивно. У России есть два вице-президента UWW, которые оказывают неоценимую помощь в нашей работе!







Справка: В разные годы в соревнованиях принимали участие борцы более чем из 30 стран. В качестве почётных гостей турнир посещали призеры и чемпионы мировых Олимпиад: Александр Карелин, Александр Иваницкий, Хаджимурат Магомедов, Сергей Корнилаев, Павел Пинигин, руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, тренер России Эрик Агаев. В 2015 году турнир стал лауреатом премии «Итоги года Урала и Сибири» в номинации «Социальный проект года».

Инициатором и бессменным меценатом международного турнира по вольной борьбе, а также турниров по смешанным единоборствам по версии Номад ММА, является Владимир СЕМЕНОВ. Общественная палата России запустила портал народного голосования, где каждый имеет возможность поддержать выдвинутого на Государственную премию по благотворительности. Голосовать можно на сайте http://добрыелюдироссии.рф/ Для этого в разделе УрФО найти Владимира Семенова и нажать на кнопку "Проголосовать".



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Сегодня в 10:24, просмотров: 166, комментариев: 0


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