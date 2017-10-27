Тенденции по инфляции пока не позволяют делать далеко идущих выводов

Потребительская инфляция в России продолжает удивлять. В годовом выражении она опустилась уже до 2,7-2,8%. С одной стороны, это указывает на стабилизацию экономической ситуации и способствует росту доступности кредитования. С другой стороны, внешние риски и значительная роль временных факторов в снижении цен 2017 года пока не позволяют говорить о перспективах установления устойчивой низкоинфляционной конъюнктуры.

Что позволило снизить инфляцию до рекордно низких значений? Прежде всего, стоит отметить грамотные действия Центробанка, который проводит последовательную умеренно жесткую денежно-кредитную политику. Достижению таргета, безусловно, помогла и относительная стабильность на внешних рынках. В частности, улучшилась ситуация на рынке энергоносителей, что среди прочего позволило укрепиться и российскому рублю.

Стоит признать и то, что рекорды инфляции во многом обусловлены снижением доходов населения. По итогам девяти месяцев текущего года реальные доходы россиян сократились на 1,2%. Это тормозит спрос, потребление, а соответственно, и возможности производителей и продавцов повышать цены. При этом рост розничного кредитования на фоне снижения слабо стимулирует спрос.Если в докризисный период рост кредитования способствовал росту внутреннего потребления, то сегодня кредитные ресурсы не развивают спрос, а в основном идут на погашение уже имеющихся обязательств, то есть, по сути, возвращаются в банковскую систему.

Наконец, важную роль в замедлении роста цен сыграли временные факторы. Помимо уже упомянутого выше укрепления национальной валюты таким фактором в последние месяцы стало резкое снижение цен на плодоовощную продукцию, чему поспособствовала высокая урожайность и обилие продукции на рынке.

Низкая инфляция создает ряд преимуществ для экономики и граждан. Снижается уровень неопределенности, становятся доступнее кредиты на покупку автотранспорта и жилья, активно развивается ипотека. Низкая инфляция также способствует отмиранию неэффективных бизнес-моделей, выживаемость которых базировалась на постоянном росте цен и увеличении выручки, а неэффективность пряталась за притоком новых средств.

Вместе с тем, текущие тенденции по инфляции пока не позволяют делать далеко идущих выводов. Сохраняются потенциальные внешние политические и экономические риски, такие, к примеру, как новая волна снижения нефтяных цен или усиление санкционного противостояния. Для удержания стабильной низкоинфляционной конъюнктуры в России в следующем году внешние факторы должны оставаться благоприятными, но очевидно, что гарантировать этого сегодня никто не может. «Незаякоренность» инфляционных ожиданий – среднесрочно негативный фактор для инвестиционной активности и экономического роста в целом.

Добавлю, что в настоящее время мы наблюдаем начало сезонного ускорения инфляции, связанного с завершением периода дефляции в сегменте фруктов и овощей. По окончании 2017 года мы ожидаем инфляцию на уровне 3,3-3,8%.