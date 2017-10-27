Госдеп опубликовал перечень российских структур, которые попадут под американские санкции

Представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что утвержден перечень российских компаний, которые могут попасть под закон о новых санкциях, сообщают «Ведомости».

В перечень Госдепа вошли, в частности, «Алмаз-Антей», «Долгопрудненское научно-производственное предприятие», «Ижмаш», «Калашников», «Оборонпром», УВЗ, «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МиГ», «Созвездие», «Сухой», «Титан-Баррикады», «Туполев», «Российские вертолеты», а также Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация.

Также в список были включены ФБС, СВР, ГРУ, компания Zorsecurity (бывшая Esage Lab) и петербургский «Специальный технологический центр».

Ввод санкций запланирован на 29 января 2018 года. Выражаться они будут в ограничениях на выдачу кредитов и ужесточении визовой политики. С подготовкой к введению санкций связан и пересмотр финансирования российского ОПК.

Отметим, что подписанный Дональдом Трампом закон лишает его права самостоятельной отмены санкций.

Ранее портал siapress.ru сообщил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) будет обслуживаться в одном банке, чтобы защититься от возможных новых санкций США.