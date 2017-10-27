​90 процентов россиян не станут голосовать за Ксению Собчак на выборах президента

90 процентов россиян не готовы проголосовать за телеведущую Ксению Собчак на выборах президента, но 9 процентов заявили, что такой вариант возможен, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Левада-центра».

Однако электоральный рейтинг Собчак ещё не достиг даже 1 процента. Третью позицию занял Алексей Навальный (1,8 процента), обогнав лидера КПРФ Геннадия Зюганова (1,7 процента) и уступая только лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (3 процента) и Владимиру Путину (53 процента от всех опрошенных).

Социологи считают, что Собчак может работать с тем, кто недоволен властью. Её пресс конференция привлекла их внимание. «Она может привлечь протестные голоса, если будет акцентировать внимание на проблемах, которые власть предпочитает замалчивать. Чем ближе к позиции Навального она будет, тем больше будет выходить на его электорат. Также за нее могут проголосовать те, кто сейчас отказывается идти на выборы. Но это не столько голосование за Собчак, сколько действительно протестное голосование», – поясняет гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков.