Минтруд хочет уменьшить участие иностранных рабочих в российской экономике

Минтруд предлагает установить в 2018 году 140-тысячную квоту для привлечения иностранных работников в Россию, уменьшив ее по сравнению с определенной на 2017 год потребностью в иностранной рабочей силе на 20 процентных пунктов, передает ТАСС информацию из проекта постановления правительства.

"Предлагается определить потребность на 2018 год в размере 140 423 человек, что составляет 79,3% от потребности на 2017 год", - говорится в пояснительной записке к документу. В 2016 году потребность составляла 136 187 человек.

"Объем квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу предлагается утвердить в размере определенной потребности на 2018 год - 140 423 разрешения на работу", - отмечается в документе.

Также сообщается, что, по текущим оценкам, потребность в привлечении иностранных работников в целях осуществления трудовой деятельности в России на 2018 год составляет 108 018 человек.