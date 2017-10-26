​А у нас эти деньги деть некуда? Российский фонд прямых инвестиций вложит несколько миллиардов долларов в «город будущего». В Саудовской Аравии

Государственная структура РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) будет участвовать своими средствами в создание «города будущего» в Саудовской Аравии. Город NEOM будет построен с нуля и будет отличаться от других населенных пунктов планеты практически всем – новой инфраструктурой, энергоэффективностью и прочими полезными вещами. Стоить это удовольствие будет 500 млрд долларов, а российская структура вложит туда «несколько миллиардов долларов», дабы дополнительно заселить в этот город отечественных ученых и позволить им заниматься разработками.

Возможно ли занять наших ученых на те же деньги на территории России, не уточняется.