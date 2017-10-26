Хорошего настроения! ​«Временная» мера по заморозке пенсионных накоплений продлится до 2020 года

Госдума одобрила в первом чтении заморозку накопительной части пенсий россиян, пишет newsru.com. Таким образом эта введенная в 2014 году в качестве «временной» (тогда говорили о сроке в один год) мера продлится суммарно шесть лет, а в конце 2019 года еще посмотрим, что будет дальше.

Чисто в практическом смысле это означает, что отчисления каждого работника на территории России в размере 22 процентов от его зарплаты полностью пойдут в Пенсионный фонд России на выплату текущих пенсий, хотя по идее 6 процентов из них должны составлять персональные накопления людей на их пенсию по возрасту.

Хорошего вам настроения.