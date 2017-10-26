Путин заявил о создании кибервойска в некоторых государствах

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые государства создают кибервойска для решения геополитических задач, сообщает «Интерфакс».

«Отмечу то, что ряд стран уже фактически поставили информационные технологии на военную службу, формируют свои кибервойска, а также активно используют информационное поле для ослабления конкурентов, для продвижения своих экономических и политических интересов, для решения геополитических задач в целом, в том числе в качестве фактора так называемой «мягкой силы», – заявил Путин на заседании Совбеза в четверг.

Путин отмечает, что внешние вторжения в электронные системы, особенно в сфере обороны и госуправления, «могут обернуться самыми тяжелыми последствиями» – «негативные последствия разного рода кибератак носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб».