Путин призвал повысить безопасность рунета не создавая барьеров для законопослушных пользователей

Президент России Владимир Путин призывает повысить безопасность рунета, но не создавая барьеров для законопослушных пользователей, сообщают «Ведомости».

«Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента интернета, – заявил президент. – При этом подчеркну: речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Необходимо строго соблюдать и уважать конституционное право на получение и распространение информации».

Он подчеркнул, что Россия должна бороться с пропагандой радикальных идей в киберпространстве, и «решительно пресекать попытки размещения материалов, угрожающих безопасности нашего государства, общества и отдельных граждан».