Тюмень интересует иностранных инвесторов

В октябре в Тюменской области с официальными визитами побывало несколько иностранных бизнес-делегаций, интересующихся возможностями реализации своих проектов на территории региона. Так, в начале месяца в области принимали представителей внешнеторговых палат Германии, Америки и Франции, в конце в середине октября с официальным визитом Тюмень посетила делегация Японии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

Интерес иностранных инвесторов к Тюменской области объясним. В этом году регион занял шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в России, который ежегодно публикует Агентство стратегических инициатив. Это делает Тюменскую область одним из самых привлекательных регионов для иностранных компаний. В своих оценках зарубежные гости отмечали поддержку и полное сопровождение проектов, а также большое количество квалифицированных кадров в Тюменской области.

Эффективность таких бизнес-миссий подтвердил сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков (АИП) Максим Паздников:

«За последние три года в Тюменской области было запущено 35 новых производств, большую часть из них ввели в эксплуатацию компании с иностранным участием. Уверен, что бизнес-миссия станет стартовой площадкой для принятия решений и о создании совместных предприятий, и о локализации производств иностранных компаний на территории региона».