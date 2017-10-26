​В господдержке искусства и народного творчества Минкультуры проходят обыски по делу Кирилла Серебренникова

Сотрудники следственного комитета обыскивают департамент господдержки искусства и народного творчества и изымают все документы связанные с «Седьмой студией» и театральным проектом «Платформа», сообщает «Дождь» со ссылкой на The Bell.

Отмечается, что незадолго до этого была задержана директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. СК отметили, что она способствовала хищению 68 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа» Кирилла Серебренникова.