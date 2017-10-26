​Правительство РФ хочет ограничит высотку индивидуальных жилых домов тремя этажами

Правительство РФ хочет ограничить высоту индивидуальных жилых домов 20 метрами и тремя этажами. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, сообщает «Интерфакс».

Такая мера необходима чтобы под видом ИЖС недобросовестные застройщики не возводили высотные жилые дома. «У нас этим законом устанавливаются единые требования к параметрам и строительству объектов ИЖС. Его предлагается определить как отдельно стоящий дом, с количеством надземных этажей не больше трех и высотой не более 20 метров, не состоящий из квартир или блок-секций», — сказал министр.