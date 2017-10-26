Поклонская напомнила генпрокурору о нападках Навального на бизнес его успешных детей

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем видеообращении о победе противников «Матильды» над ее создателями напомнила генпрокурору о нападках на бизнес его успешных детей и о стремлении Юрия Чайки их оградить в ущерб выполнению других обязанностей, сообщают «Ведомости».

«Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, - это важнее, нежели стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду», – заявила депутат, бывшая прокурор Крыма.

Напомним, что в декабре 2015 года Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, согласно которому в выписках Росреестра было обнаружено как минимум 12 объектов недвижимости, принадлежащих сыновьям Чайки Игорю и Артему. Однако данное разоблачение не помещало президенту Владимиру Путину весной 2016 г. предложить переназначить Чайку генпрокурором еще на один срок.

Отметим, что в 2017 году Госдума одобрила поправки в закон о государственной охране, которые позволяют засекречивать персональные данные охраняемых лиц и информацию о членах их семей. После чего по решению Верховного суда все сведения о владельцах недвижимости были засекречены, что и поставило точку в борьбе Алексея Навального за открытость этих данных.