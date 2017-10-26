В Сургуте состоялось открытие выставки VI городского конкурса юных и молодых художников «Сургут вчера, сегодня, завтра»

Любимый город в творчестве детей

В Детской художественной школе № 1 им. Л.А. Горды состоялось открытие выставки VI городского конкурса юных и молодых художников «Сургут вчера, сегодня, завтра», посвящённый Году экологии.

Организаторы конкурса комитет культуры и туризма Администрации города Сургута и Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды.

Цель конкурса-выставки – создание условий для выявления и поддержки талантливых детей и молодёжи.

В этом году на конкурс представлены 85 работ учащихся в номинациях:

«Декоративная пластика», «Работа в материале», «Станковая композиция в цвете», «Графическая композиция», «Эксклибрис, открытка», отражают экологическую и нравственную тематику:

Значение события трудно переоценить, ведь для любого художника, даже самого юного выставка – это не только возможность поделиться с окружающими своим творчеством, продемонстрировать своё мастерство и особое видение мира, но это ещё и точка роста, подведение итогов и начало нового этапа творческой биографии.

За время проведения конкурса в нём приняло участие более 700 молодых дарований города. Многие из них продолжили обучение в профильных вузах страны.

В приветственном слове к участникам и гостям выставки председатель комитета культуры и туризма Администрации Сургута Владимир Фризен отметил: «Я рад поздравить нас всех с открытием выставки, значимой для нашего города. Уверен, без любви к родному краю не родились бы такие яркие полотна. Значимо, что юные художники запечитлили знакомые для всех нас места. Желаю творческих успехов и новых достижений».

В рамках конкурса прошли мастер-классы для преподавателей и учащихся «Этюды овощей и фруктов на тёмном холодном фоне», которые провела Светлана Максимова, председатель жюри, преподаватель Детской художественная школа им. П.П. Чистякова из Екатеринбурга.

«Все работы конкурсантов отражают матушку-природу. Каждый художник видит её по-своему, во многих работах она расцветает в новых красках. Интересно было работать с детьми на мастер-классе, мы не только написали натюрморт, но и вспомнили с чего начинается творчество художника. Мне было интересно слушать рассказы детей о любимом Сургуте. Сюда хочется возвращаться и, надеюсь, на скорую встречу», - поделилась Светлана Максимова.

Безусловно, все работы заслуживают внимания, но есть особые творения, авторы которых стали лауреатами конкурса «Сургут вчера, сегодня, завтра» и награждены дипломами, памятными подарками. Единогласным мнением всех членов жюри был выбран обладатель Гран-При конкурса – работа «Шаман» Сидоровой Яны, учащаяся ДХШ № 1 им. Л.А. Горды.

По окончании мероприятия гостей поздравили Андрей Дзюненко, заведующий отделением «Театральное искусство» и учащаяся отделения Коковкина Виктория, Детской школы искусств № 1.

Экспозиция будет представлена посетителям до 18 ноября.