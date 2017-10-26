​Более 400 участников зарегистрировались на Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка Роста»

В автономном округе продолжается регистрация участников на XЮбилейный сезон ежегодного инновационного образовательного проекта «Кубок Югры по управлению бизнесом «Точка Роста».

Программа mini-MBA «Точка Роста» - это современное бизнес-образование, уникальный компьютерный симулятор по стратегическому менеджменту, позволяющий в кратчайшие сроки, без отрыва от работы или учебы развить своё бизнес-мышление, получить комплексное и стратегическое видение бизнеса, улучшить личностную и командную эффективность.

Регистрация на первый отборочный раунд «Точки Роста» продлится до 10 ноября 2017 года. Чтобы стать участником необходимо пройти электронную регистрацию на сайте проекта http://globalmanager.ru/tochka_rosta.

Уже сейчас для участия в первом демонстрационном раунде заявились 81 команда, свыше 400 участников из 20 населенных пунктах автономного округа. Командам предстоит проанализировать стартовую историю развития своей виртуальной производственной компании, найти возможности для экономического роста, выработать стратегию и на протяжении трех недель принимать по 75 управленческих решений для ее реализации.

Примите управленческий вызов и получите шанс попробовать себя в реальном бизнесе, провести профориентацию, приобрести управленческий опыт или ощутить азарт соревнования и доказать себе, коллегам и всему миру, на что вы способны как управленец.

Участие бесплатное для всех категорий участников, кроме представителей крупного бизнеса.

Призы и награды:

Команды-победители смогут принять участие в финале Национального этапа международного первенства «Global Management Challenge» в г. Москва (29-30 марта 2018 года). В случае победы отправится на Международный финал, который пройдет 16-17 апреля 2018 года в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Победители и призёры профессиональной лиги получат Удостоверения о повышении квалификации (72 часа) по программе «Стратегия и управление компанией» от Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Победители и призёры студенческой лиги разделят денежный призовой фонд – 100 000 рублей.

Подробности по регистрации и участию команд по тел.: 8 (912) 908-20-20,

8 (3467) 32-04-90, e-mail: tochkarosta@gmail.com.

Организаторами проекта выступают: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Фонд поддержки предпринимательства Югры, ООО «Технологии управления».

Генеральный спонсор проекта – нефтяная компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.».