​Накануне прошло очередное заседание фракции ЛДПР в Думе Югры

Вел заседание заместитель руководителя фракции ЛДПР Виктор Сысун. Депутаты ЛДПР рассмотрели вопросы, выносимые на одиннадцатое заседание Думы, определили позицию фракции по каждой теме, обсудили вопросы губернатору, выносимые от лица депутатских фракций и комитетов Думы на ежегодный отчет главы региона.

Депутаты рассмотрели тему развития общественных приемных ЛДПР в регионе. Виктор Сысун рассказал о поезде помощи ЛДПР, который побывал в Югре: «Состав уже в третий раз прибыл в наш регион. На каждой остановке жителей, пришедших встречать поезд помощи, ждала команда агитсостава: депутаты ЛДПР, юристы, специалисты Центрального аппарата партии. Хочу отметить, что жителей по сравнению с прошлым годом приходит меньше, но обращений стало больше. Делаю вывод, что кто-то не смог отпроситься на работе, чтобы прийти на встречу с депутатами. Откровенно говоря, многих не пустили, но они передавали обращения в адрес ЛДПР через знакомых и соседей».