ВЦИОМ: ​Более половины россиян заявили, что при выборе кандидата в президенты «пол не имеет значения»

Более половины россиян (54 процента) заявили, что при выборе кандидата в президенты «пол не имеет значения», сообщает «ТАСС» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Система взглядов меняется, половая принадлежность играет все меньшую роль при решении серьезных вопросов. Если в 2005 году на этот же вопрос 44 процента респондентов отвечали, что проголосовали бы за мужчину, 17 процентов - за женщину, то сегодня на первом месте по популярности ответ «пол не имеет значения» - 54 процента», – отмечается в сообщении ВЦИОМ.

Также респонденты выдвинули основные аргументы в поддержку женщин: у них может получиться лучше управлять страной, миролюбие, практичность и рассудительность. Однако другая часть респондентов заявила, что «не женское это дело», они считают представительниц слабого пола менее сильными, более эмоциональными, а их основным занятием - заботу о семье.

Однако отметим, по данным опроса siapress.ru 61 процент респондентов ответили, что не хотели бы видеть среди кандидатов на пост президента России женщину.