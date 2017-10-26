​В Югре выбирают лучший социальный проект России

У югорских социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций Югры есть уникальная возможность представить свои проекты на федеральном уровне.

Российским государственным социальным университетом при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив дан старт третьему Всероссийскому конкурсу «Лучший социальный проект года – 2017».

В настоящее время в регионах России проводится отбор лучших социальных практик.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 1 октября по 7 ноября осуществляется приём заявок на Региональный этап Всероссийского конкурса. Организатор регионального этапа конкурса – Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры. Победители представят автономный округ на федеральном уровне.

Окружной тур конкурса предполагает оценку проектов социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций по следующим номинациям:

«Лучший социальный проект года в области обеспечения занятости, вовлечению в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»;

«Лучший социальный проект года в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»;

«Лучший социальный проект года в сфере государственно-частного партнерства в области разработки и производства технических средств реабилитации инвалидов, оказания реабилитационных услуг, подбора и обучения пользованию технических средств реабилитации для инвалидов»;

«Лучший социальный проект года в области физической культуры и массового спорта для лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»;

«Лучший социальный проект года в области дополнительного образования детей»;

«Лучший социальный проект года в области культурно-просветительской деятельности»;

«Лучшая социальная практика социально ориентированной некоммерческой организации».

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться в Положении о Региональном этапе конкурса размещено по ссылке.

Если вы считаете, что ваш социальный бизнес лучший, тогда станьте участником Регионального этапа IIIВсероссийского конкурса «Лучший социальный проект года - 2017», заполнив заявку и отправив её на адрес электронной почты social@sb-ugra.ru (с пометкой «Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»), приложив необходимые документы.

Приём заявок и документов осуществляется также на бумажном носителе во всех филиалах Фонда поддержки предпринимательства Югры.

Победители Регионального этапа конкурса в каждой номинации получат:

Возможность представить свой проект на федеральном уровне;

Признание коллег «по цеху» и своих клиентов;

Имиджевый видеоролик-визитку о проекте;

Публикации о проекте в печатных изданиях окружного уровня;

Размещение в Сборнике социальных предпринимателей Югры;

Интернет-освещение проекта в социальных сетях.

Региональный этап конкурса проводится в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016–2020 годы».