В Сургуте определят лучших программистов и вэб-разработчиков

1-2 декабря 2017 года в Сургуте пройдёт второй окружной хакатон. Его организаторами станут департамент информационных технологий округа, Югорский НИИ информационных технологий, Торгово-промышленная палата Югры, администрация Сургута и СурГУ.

Хакатон – открытый конкурс для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов, которое проходит в форме «мозгового штурма» и в творческой, неформальной атмосфере. Специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща работают над решением какой-либо задачи. Участникам предстоит создать прототип программного продукта: мобильного приложения, веб-сервиса или интернет-портала.

К участию приглашаются программисты, веб-дизайнеры и специалисты-постановщики задач, представляющие не только IT-компании, но и любые другие организации, включая бюджетные и образовательные учреждения, а также студенты.

Принять участие в хакатоне можно как индивидуально, так и в составе команд (от 2 до 7 человек). Причём у конкурсантов есть возможность сформировать команды предварительно или непосредственно перед началом мероприятия.

«Мозговой штурм» программистов продлится в течение 24 часов с небольшими перерывами на питание и сон. Победители и призёры получат дипломы от организатора и ценные призы от партнеров мероприятия.

Хакатон пройдёт в главном корпусе Сургутского государственного университета по адресу: проспект Ленина,1.

Получить подробную информацию о хакатоне и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте https://hackathon.uriit.ru/. Регистрация начинается с 23 октября 2017 года.