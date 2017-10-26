Югорские молодые исследователи соберутся в окружной столице

С 15 по 17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет XXII окружная научная конференция молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее». Мероприятие состоится в Югорском государственном университете.

В конференции будут участвовать обучающиеся муниципальных образовательных организаций, представившие свою научно-исследовательскую работу, прошедшие конкурсный отбор на муниципальном уровне и занявшие первое место в какой- либо из секций по направлениям.

Мероприятие является частью Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». Работы победителей отправятся на Всероссийский этап научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».