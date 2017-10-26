В Югре для старшеклассников заработал тренажер ЕГЭ

В сети запущен специальный онлайн-тест, который дает возможность будущим выпускникам попробовать сдать ЕГЭ. По мнению авторов проекта, это поможет старшеклассникам избавиться от волнения перед сдачей выпускных экзаменов, а также укажет на пробелы в знаниях.

«Сам тест составлен из возможных вопросов, которые ранее были на ЕГЭ, или тех, которые можно встретить в будущем. Мы специально даем ребятам возможность не только проверить свои знания, но и получить значительные бонусы, если у них получится хорошо сдать «виртуальный вступительный экзамен», - сообщают авторы проекта.

В качестве бонуса «отличники» получат возможность поехать на новогодние каникулы в Екатеринбург, где протестируют систему высшего образования. Сайт проекта: testdrive.urfu.ru.