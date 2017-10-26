​В Москве вспоминают жертв теракта в театральном центре на Дубровке

В Москве у Театрального центра на Дубровке начинается акция памяти жертв теракта. Пришли очевидцы трагедии, родственники жертв и просто неравнодушные люди. Они приносят цветы и зажигают лампады.

По окончанию памятного митинга планируется концерт-реквием и церковная служба, а в небо запустят белые воздушные шары.

Напомним, что захват более 900 заложников на Дубровке в 2002-м стал самым крупным терактом в столице.