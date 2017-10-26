Америка назвала Россию главным поставщиком наемников в ряды ИГ

Портала «Meduza» сообщил, что россияне составляют самую большую группу иностранцев, воюющих на стороне террористической организации «Исламское государство (организация запрещена в России)» в Ираке и Сирии.

Об этом заявляется в докладе, подготовленном американской аналитической компании Soufan Group. Таким образом, по данным доклада, на стороне ИГ воюют 3417 граждан России. Вторую позицию по численности группу составляют выходцы из Саудовской Аравии — 3244 человека. На третьем месте Иордания с 3000 бойцами.