​Сделай шаг от социального проектирования к социальному предпринимательству

Известный факт, что суть социального проекта – изменение существующей реальности, решение тех или иных проблем, и вместе с тем социальный бизнес может быть выгодным.

О том, как выделить социальную составляющую в том или ином бизнесе или сделать так, чтобы некоммерческое дело приносило доход, расскажет эксперт образовательных программ Общественной палаты РФ Алексей Арбузов.

Приглашаем на тренинг «От социального проектирования к социальному предпринимательству», который пройдет в Ханты-Мансийске 1 ноября и в Сургуте 2 ноября.

Федеральный эксперт поможет участникам мероприятия сформировать понимание принципов поиска бизнес-составляющей в проекте, а также представит алгоритм перевода социальной инициативы в устойчивую предпринимательскую деятельность.

В программе тренинга:

разбор социального проекта в поисках предпринимательского потенциала;

алгоритм перевода социального проекта в устойчивую предпринимательскую деятельность;

поиск целевых аудиторий и «упаковка» продукта;

поиск финансирования;

первые шаги в продвижении товара/услуги. Этапы продаж.

Отметим, что Алексей Арбузов является руководителем тренингового агентства «Новая жизнь» и экспертом грантовых программ региональных, федеральных и международных конкурсов. Обладая значительным опытом в привлечении дополнительных источников финансирования, выиграл гранты на реализацию нескольких десятков социальных проектов.

1 ноября – г. Ханты-Мансийск

https://sb-ugra.ru/support/education/seminars/41903/

2 ноября – г. Сургут

https://sb-ugra.ru/support/education/seminars/41904/

Посещение бесплатное. Подробная информация по телефону: 8 (3467) 333-896 и на сайте www.sb-ugra.ru.

Мероприятие проводится в соответствии с государственной программой «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы».