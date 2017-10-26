​Сделай шаг от социального проектирования к социальному предпринимательству

Известный факт, что суть социального проекта – изменение существующей реальности, решение тех или иных проблем, и вместе с тем социальный бизнес может быть выгодным.
О том, как выделить социальную составляющую в том или ином бизнесе или сделать так, чтобы некоммерческое дело приносило доход, расскажет эксперт образовательных программ Общественной палаты РФ Алексей Арбузов.
Приглашаем на тренинг «От социального проектирования к социальному предпринимательству», который пройдет в Ханты-Мансийске 1 ноября и в Сургуте 2 ноября.
Федеральный эксперт поможет участникам мероприятия сформировать понимание принципов поиска бизнес-составляющей в проекте, а также представит алгоритм перевода социальной инициативы в устойчивую предпринимательскую деятельность.
В программе тренинга:
- разбор социального проекта в поисках предпринимательского потенциала;
- алгоритм перевода социального проекта в устойчивую предпринимательскую деятельность;
- поиск целевых аудиторий и «упаковка» продукта;
- поиск финансирования;
- первые шаги в продвижении товара/услуги. Этапы продаж.
Отметим, что Алексей Арбузов является руководителем тренингового агентства «Новая жизнь» и экспертом грантовых программ региональных, федеральных и международных конкурсов. Обладая значительным опытом в привлечении дополнительных источников финансирования, выиграл гранты на реализацию нескольких десятков социальных проектов.
1 ноября – г. Ханты-Мансийск
https://sb-ugra.ru/support/education/seminars/41903/
2 ноября – г. Сургут
https://sb-ugra.ru/support/education/seminars/41904/
Посещение бесплатное. Подробная информация по телефону: 8 (3467) 333-896 и на сайте www.sb-ugra.ru.
Мероприятие проводится в соответствии с государственной программой «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы».
Африка в Сургуте// ONLINE// 27 октября в 15:00// коллекционер, преподаватель, к.ф.н. Павел Ушаков