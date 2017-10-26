​Сургут посетила швейцарская делегация с предложением сотрудничать

Сургут посетила делегация Союза торговых палат «Швейцария - Россия, Швейцария - СНГ». Состав делегации оказался весьма разнообразен: представители крупного гостиничного бизнеса, нефтяных корпораций, урбанистических бюро и другие. И как отметили гости на встрече с главой Сургута Вадимом Шуваловым, у всех участников делегации есть бизнес-интересы в Сургуте.

«Прежде всего, я хочу, чтобы наше сотрудничество было полезно малому и среднему бизнесу. Уверен, что наши интересы совпадают. Не стоит забывать, что Сургут - это не только экономические показатели. Это еще и люди, которые живут здесь», – сказал глава Сургута.

Более детальное обсуждение перспектив сотрудничества с европейскими партнерами обсудят в Сургутской торгово-промышленной палате.