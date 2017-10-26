Гироскутеры, сигвеи и моноколеса будут регулироваться ПДД

Первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение, согласно которому использование гироскутеров, сигвеев, моноколес и другого личного электротранспорта планируется регулировать правилами дорожного движения, сообщает «Коммерсант».

Таким образом, МВД, Минтранс и «Открытое правительство» должны будут «проработать вопрос определения статуса» граждан, использующих «современные технические средства передвижения», и представить свои предложения правительству.

Также актуален вопрос, разрешить ли движение на гироскутерах и сигвеях только в парках или приравнять такие транспортные средства к велосипедам.

«Нужно отрегулировать этот вопрос законодательно, введя определенные правила или рекомендации», — сказал собеседник издания, отметив, что о введении запретов речь не идет.