Все оборонные предприятия России могут перейти на обслуживание в один банк для защиты от санкций

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) будет обслуживаться в одном банке, чтобы защититься от возможных новых санкций США, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к правительству и Кремлю.

Отмечается, что новые санкции могут быть введены против банков, которые проводят «существенные транзакции» с российским ОПК. Таким образом, под угрозу попадают российские госбанки (в первую очередь, Сбербанк и ВТБ), рассказали источники издания.

На роль такого банка рассматривается Российская финансовая корпорация (РФК), которая принадлежит «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»).

На создание новой схемы работы ОПК через один банк, по оценке собеседников «Коммерсанта», может потребоваться от 9 до 12 месяцев.