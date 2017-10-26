Ханты-Мансийск получил титул «Новогодней столицы России» и хочет удивить всех необычной новогодней елкой

В этом году Ханты-Мансийск получил титул «Новогодней столицы России», и в зимние праздники ожидается большой поток туристов. Уже начался монтаж главного атрибута праздника – елки. Отмечается, что в связи с таким событием елку украсят не привычные разноцветные шары, звезда и светящиеся линейки, а этнические узоры. Особенным будет и основание – оно примет форму шестиугольника, каждая грань которого будет отражать отдельный символ.

Ожидается, что увидеть необычную елку жители и гости города смогут 6 декабря, но уже сегодня горожане с интересом наблюдают за монтажом.