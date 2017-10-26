Поклонская уверена, что несмотря на выход в широкий прокат фильма «Матильда», победа, все равно осталась за борцами с этой картиной

Депутат Госдумы Наталья Поклонская уверена, что несмотря на состоявшийся выход в широкий прокат фильма Алексея Учителя «Матильда», победа, по ее мнению, все равно осталась за борцами с этой картиной, сообщает «РБК».

Такое заявление она сделала, в своем втором видеообращении на своем YouТube-канале. Поклонская уверена, что триумфаторами в истории с фильмом «Матильда» являются «все верующие, как православные, так и мусульмане, в том числе те 100 тыс. человек, которые активно выразили свою позицию».

«Победа в первую очередь в четком осознании попыток навязать другую квазиисторию, исказить ее реальные события, поглумиться над религиозными чувствами и образами святых. Победа в том, что своей верой, искренностью и единством нам удалось переломить хребет тем силам, которые много веков пытаются сломать Россию, Святую Русь», — заявила депутат.

«Победа в том, что им нужна охрана, чтобы продемонстрировать своими же руками созданный фейк. [Победа] в том, что многие шедшие на премьеру стыдливо ускоряли шаги, отворачивали лица от людей. [Победа] в том, что по суровой необходимости, давая интервью, выглядели как сильно нашкодившие школьники», — объяснила свою позицию Поклонская.