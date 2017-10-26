​«ЮТэйр» стала лидером в рейтинге самых пунктуальных авиакомпаний

По итогам января-сентября 2017 года были названы самые пунктуальные авиакомпании России, лидером которых стала «ЮТэйр», сообщает «РБК Тюмень».

За отчетный период компания задержала лишь 1,2 процента рейсов более чем на 2 часа. Высокая пунктуальность - результат слаженных действий наземных служб и большой работы над техническим состоянием воздушных судов.

В топ-5 также вошли авиакомпания «Победа» (доля задержанных рейсов — 1,3 процента), «ЮВТ АЭРО» и «Северсталь» (1,5 процента), «Аэрофлот» (1,6 процента). АТК «Ямал» заняла 12 место с показателем 2,7 процента задержанных рейсов.

Стоит отметить, что за отчетный период было совершено более 627 тыс. рейсов. Лидером стал «Аэрофлот» (181 тысяч), на втором месте «ЮТэйр» (60 тысяч), что во многом объясняется широкой программой полетов из Москвы в регионы, и увеличением частотности рейсов из столицы на 14 процентов.