​Известный сургутский бизнесмен и депутат покидает «Единую Россиию» и думу

Депутат сургутской городской думы Евгений Барсов заявил, что оставит свою должность в связи с выходом из партии «Единая Россия», сообщает «SiTV».

«Я не согласен с экономической политикой, которая навязывается всем нам. Поскольку мои убеждения расходятся с партией, как честный человек я посчитал невозможным иметь мандат депутата, делегированный мне «Единой Россией», – прокомментировал Барсов.

Стоит отметить, что в связи с освободившимся местом, осенью 2018 года будут проведены довыборы в думу Сургута.

Напомним, Евгений Барсов был избран в сентябре 2016 года по 22 избирательному округу.