Трамп: «Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией». Он уверен, что это поможет решить проблему КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что решению проблемы с КНДР поспособствовало бы наличие хороших отношений между Россией и Америкой, сообщает «ТАСС».

По его мнению это облегчило бы урегулирование кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна. «Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией. Я не считаю это чем-то неправильным, – указал глава Белого дома. – Это держава, ядерная держава. Думаю, что у нас могли бы быть хорошие отношения».

Трамп также отметил, что уже США уже взаимодействует с КНР в данной сфере. «Но было бы великолепно, если бы мы могли говорить и с Китаем, и с Россией», – добавил Трамп. «Потому что Китай помогает нам. А Россия, может быть, идет другим путем и вредит тому, что у нас получается», – сказал президент США.