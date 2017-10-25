​Валентина Матвиенко допустила возвращение графы «Против всех». Кого имела в виду – непонятно

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что в перспективе на всех выборах, кроме муниципальных, может вернуться графа «против всех». В сети тут же подхватили эту идею и начали рассуждать, имеет ли Матвиенко в виду появление Ксении Собчак, которая, говорят, может на время выборов переименоваться в «Ксению Собчак – Против Всех» (дабы следовать своим предвыборным обещаниям). Хотя, возможно, речь действительно идет об отмененной в 2006 году графе «против всех» в избирательных бюллетенях.