Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что в перспективе на всех выборах, кроме муниципальных, может вернуться графа «против всех». В сети тут же подхватили эту идею и начали рассуждать, имеет ли Матвиенко в виду появление Ксении Собчак, которая, говорят, может на время выборов переименоваться в «Ксению Собчак – Против Всех» (дабы следовать своим предвыборным обещаниям). Хотя, возможно, речь действительно идет об отмененной в 2006 году графе «против всех» в избирательных бюллетенях.
Валентина Матвиенко допустила возвращение графы «Против всех». Кого имела в виду – непонятно
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