​Ксения Собчак появилась на федеральном канале. Впервые за пять лет

Телеведущую Ксению Собчак, по всей видимости, система решила полностью легитимировать в качестве кандидата на пост президента России – она впервые за пять лет появилась в эфире федерального канала. Она выступила в "Прямом эфире" (передаче Андрея Малахова) телеканала "Россия 1". Накануне в интервью Юрию Дудю Собчак заявила, что "до сих пор ни на одном федеральном канале меня не хотят видеть". Особенно, вероятно, после ее слов о том, что Крым, по ее мнению и согласно нормам международного права, по-прежнему является украинской территорией, из-за чего у Собчак возникло много недоброжелателей и заочная дискуссия с Дмитрием Песковым.