Компания «Яндекс» получила доступ к технологиям беспилотника Uber

Компания «Яндекс» параллельно с разработкой собственного беспилотника, который был продемонстрирован Владимиру Путину в ходе его визита в офис компании, получила доступ к технологиям беспилотника Uber, сообщают «Ведомости».

По словам финансового директора «Яндекса» Грега Абовски отметил, что сделка с Uber: «дает возможность доступа к технологиям беспилотника на эксклюзивной основе для наших рынков».

По словам Абовски, если технология Uber окажется лучше, то российская компания готова использовать ее, уточняет «Интерфакс». Стоит отметить, что компания также изучает рынки других стран для выхода на них с сервисом «Яндекс.Такси».