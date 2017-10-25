Почта России занимается разработкой технологии идентификации личности клиентов при входе в отделение

Гендиректор Почты России Николай Подгузов заявил, что предприятие занимается разработкой технологии идентификации личности клиентов при входе в отделение, сообщают «Ведомости».

По словам Подгузова технология разрабатывается, чтобы при идентификации личности оператор мог подготовить те товары, которые намерен забрать посетитель, пока тот стоит в очереди. «У нас достаточно большой объем данных, которые мы собираем о наших клиентах. Раньше мы их не упорядочивали. Сейчас мы имеем достаточно развитую систему аналитики на этот счет», – заявил он.