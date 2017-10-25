Тюменские школьники покажут свои стартапы

В тюменском Технопарке 30 октября пройдет DemoDay венчурного акселератора Start IT in Tyumen. Главными участниками станут команды школьников и студентов, которые презентуют свои стартапы, подготовленные за последние 1,5 месяца. В общей сложности в Венчурном акселераторе участвовало 350 человек, самому молодому из которых исполнилось 13 лет. В финальную стадию Венчурного акселератора вышло 18 проектов. Команды выступят перед экспертами и инвесторами, продемонстрировав стадию готовности продукта, характеристики будущих клиентов и, возможно, заработанные деньги.

Венчурный Акселератор ориентирован на школьников и студентов, которые хотят организовать собственное дело. В Тюменской области проект стартовал под названием «Start IT in Tyumen» 15 сентября 2017 года и проходил в течении пяти недели.

Главным призом DemoDay станет ноутбук, а все участники, дошедшие до финала, получат сертификаты финалистов, которые вручит венчурный инвестор Александр Румянцев.

Организаторы надеются, что в дальнейшем участники продолжат работать над своими стартапами и смогут презентовать часть из них в рамках других мероприятий тюменского Технопарка, в том числе, на Неделе инноваций Тюменской области InnoWeek-2018.

«Мы готовы оказывать любое содействие и помогать в разработке проектов, главное, чтобы сам участник был заинтересован в продолжении сотрудничества. Даже «взрослые» стартапы далеко не всегда получают поддержку на первой акселерационной программе, поэтому у большинства наших молодых предпринимателей все еще впереди. Мы уверены, что ребята, пришедшие на проект и получившие опыт первой предпринимательской деятельности, станут частыми гостями Тюменского технопарка, а в будущем, возможно, кто-то из них получит статус нашего резидента» - рассказывает заместитель генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.