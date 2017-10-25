​Почти полторы тысячи студентов Тюменской области получают именные губернаторские стипендии. Что для этого нужно?

Почти полторы тысячи студентов из тюменских вузов, колледжей и техникумов получают именные губернаторские стипендии. Сегодня, 25 октября, к ним присоединились еще 89 стипендиатов, сообщает пресс-служба главы Тюменской области. Для студентов сумма дополнительных ежемесячных выплат составляет 2 000 рублей, а для аспирантов – целых 10 000 рублей.

«Не сомневаюсь, вы будете успешными и реализуете свой потенциал, – обратился к новоприбывшим стипендиатам губернатор Владимир Якушев. – Ведь в Тюменской области для этого созданы все условия и возможности. Растет число инновационных компаний и производств. Открывается доступ к различным региональным ресурсам – технопаркам, индустриальным паркам, научно-технологическим и исследовательским центрам крупных корпораций. Каждый из вас может быть востребован на производстве и в серьезных исследовательских проектах».

В интервью СИА-ПРЕСС Владимир Якушев сообщил, что молодежь Тюменской области все чаще связывает свою жизнь и карьеру с регионом. Несомненно, хорошая стипендия – один из стимулов, который помогает удерживать молодых специалистов.

Самое интересное – как получать эти выплаты? Для этого нужно поступать и успешно учиться в вузах и ссузах юга Тюменской области (а там есть из чего выбрать – тот же ТюмГУ, который входит в федеральную программу развития высшей школы «5-100») – в зачетках должно быть не менее 75 процентов пятерок, а еще показать себя в научной или профессиональной деятельности. На шанс получения именных стипендий влияют награды во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах и прочих профессиональных соревнований.