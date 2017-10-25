​В Урайском Доме Ребенка прошел первый день открытых дверей

В этот день у всех желающих была возможность познакомиться с работой отделения медицинской реабилитации, а также посетить открытые индивидуально-коррекционные занятия с детьми с расстройствами аутистистического спектра, с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Всех желающих познакомили с техникой арт-терапии, рисования на воде, песочной терапии, сказко- терапии и др. Помимо этого были проведены консультации врачей, педагогов, дефектологов, социального работника, психолога по вопросам комплексной медико-психолого-педагогической реабилитации детей в условиях Дома ребенка.